الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسعقد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي ومعالي وزير التنمية الاجتماعية والأسرية والوزير الثاني للصحة والوزير المسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة ماساجوس ذو الكفل، لقاءً ثنائيًا ، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومنسوبيها.وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في قطاع التنمية الاجتماعية واستعراض أبرز التجارب الناجحة للمملكة في مجال التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة في ظل رؤية المملكة 2030.ويأتي اللقاء في إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات وخطط الوزارة لتعزيز علاقاتها التكاملية وشراكاتها الإستراتيجية محليًا ودوليًا لتحقيق مستهدفاتها في نطاق اختصاصها ومجالات إشرافها.// انتهى //19:32ت م0190