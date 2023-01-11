لندن 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسباشرت وحدة قيادة مكافحة الإرهاب البريطانية اليوم إجراء تحقيق بعد أن صادر مسؤولو قوات حرس الحدود مادة تحتوي على اليورانيوم في "مطار هيثرو" بالعاصمة لندن.وأوضح قائد وحدة قيادة مكافحة الإرهاب ريتشارد سميث، أن كمية المواد الملوثة كانت صغيرة، وقد قيّمها الخبراء على أنها لا تشكل أي تهديد، مضيفًا أن الأمر لا يبدو مرتبطًا بأي تهديد مباشر.// انتهى //19:41ت م0192