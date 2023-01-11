سياسي / وحدة قيادة مكافحة الإرهاب البريطانية تباشر إجراء تحقيق بعد ضبط يورانيوم في "مطار هيثرو"
الأربعاء 1444/6/18 هـ الموافق 2023/01/11 م واس
لندن 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس
باشرت وحدة قيادة مكافحة الإرهاب البريطانية اليوم إجراء تحقيق بعد أن صادر مسؤولو قوات حرس الحدود مادة تحتوي على اليورانيوم في "مطار هيثرو" بالعاصمة لندن.
وأوضح قائد وحدة قيادة مكافحة الإرهاب ريتشارد سميث، أن كمية المواد الملوثة كانت صغيرة، وقد قيّمها الخبراء على أنها لا تشكل أي تهديد، مضيفًا أن الأمر لا يبدو مرتبطًا بأي تهديد مباشر.
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