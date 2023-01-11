سياسي / استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
الأربعاء 1444/6/18 هـ الموافق 2023/01/11 م واس
القدس المحتلة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن استشهاد شاب فلسطيني في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، متأثراً بجروح أصيب بها صباح اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف باتجاه الفلسطينيين.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الشاب أصيب برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، مما أدى إلى استشهاده بعد ساعات من إصابته الحرجة.
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19:43ت م
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