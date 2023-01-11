القدس المحتلة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن استشهاد شاب فلسطيني في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، متأثراً بجروح أصيب بها صباح اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف باتجاه الفلسطينيين.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الشاب أصيب برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، مما أدى إلى استشهاده بعد ساعات من إصابته الحرجة.// انتهى //19:43ت م0195