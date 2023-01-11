واشنطن 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، استئناف عمليات الحركة الجوية العادية تدريجيًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد الانقطاع طوال الليل في نظام إشعار المهمات الجوية (Notice to Air Missions) الذي يوفر معلومات السلامة لأطقم الرحلات الجوية.وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان صحفي: جميع الرحلات الجوية الموجودة حاليًا في السماء آمنة للهبوط، ويقوم الطيارون بفحص نظام NOTAM قبل الطيران.وأضافت: ينبه إشعار المهام الجوية الطيارين بشأن المدارج المغلقة وانقطاع المعدات والمخاطر المحتملة الأخرى على طول مسار الرحلة أو في موقع قد يؤثر على الرحلة.// انتهى //19:46ت م0197