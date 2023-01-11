الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واستشارك مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ممثلةً بأعضاء رابطة موهبة غداً، بجلستين نقاشيتين، وذلك خلال مؤتمر التعدين الدولي، الذي سيُعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2022، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.ويسلط المؤتمر الضوء على مستقبل التعدين، وأهميته، وكيف ستسهم دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا كموردين للمعادن، وتطوير التكنولوجيا الجديدة، وإنشاء سلاسل الإمداد، والتمويل، والاستدامة، وإسهام مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات.وستتناول الجلسة الأولى، المقامة تحت عنوان "القوى العاملة السعودية في المستقبل: من أين سيأتي الناس؟" عدة محاور؛ وهي: التنوع، والشمول، والمساواة: دعم السعودة، وتوفير الجامعات مسارات وظيفية جديدة، وزيادة الدورات التدريبية للنساء والشباب غير الحضاريين.وستتضمن الجلسة الثانية التي ستكون تحت عنوان "ما هي المهارات الجديدة المطلوبة مع انتقال المنطقة بعيداً عن النفط والغاز؟" عدة محاور؛ أبرزها: كيف يتم تدريب القوى العاملة في المستقبل.وسيمثل أعضاء رابطة موهبة كلٌّ من: مهندس البحث والتطوير في مركز أرامكو السعودية للبحث والتطوير يوسف الحمادي، والأخصائي الأول في دعم اتخاذ القرارات وحل المشاكل في وزارة الصناعة والثروة المعدنية عدنان أبو السعود، وطالبة الماجستير في تخصص الكيمياء في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية روان الشهري، وطالبة الماجستير في تخصص الهندسة الصناعية في جامعة ايموري سارة الناصر.يذكر أن مؤتمر التعدين الدولي يقوم على ثلاث ركائز أساسية؛ هي: إعادة تصور قطاع التعدين من خلال تسليط الضوء على الابتكارات التي ستدعم التعدين في المستقبل، وتقديم هذه المناطق بوصفها أراضي للفرص وتفعيل الشراكات عبر سلاسل القيمة المتكاملة، وإسهام قطاع التعدين في المجتمع من خلال تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع في إنتاج المدخلات اللازمة لتوفير مستقبل كربون دائري، وجذب القوى العاملة في المستقبل.وتأتي مشاركة موهبة في المؤتمر في إطار الحرص على إيجاد علاقة فاعلة بينها وبين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية كافة لإيجاد أفضل الحلول لتنمية المجتمعات.// انتهى //19:47ت م0198