القدس المحتلة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأكد مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي أن أعمال الحفريات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وفتح الأنفاق في محيط المسجد الأقصى المبارك تهدف إلى تعزيز الاستيطان في محيط البلدة القديمة، وذلك ضمن سياسة التهجير القسري لإخلاء أحياء عدة في محيط البلدة القديمة.وأوضح الرويضي في بيان أن حوالي 13 ألف فلسطيني في القدس مهددين بالتهجير القسري من أحياء كاملة في محيط البلدة القديمة، لإقامة مشاريع استيطانية ومتاحف، مبيّناً أنه تم العمل على جمع أكبر قدر من الوثائق والمستندات التاريخية التي تعكس الحقيقة والرواية للمسجد الأقصى المبارك ومحيطه، مؤكداً أن كل الوثائق والمستندات والروايات تشير إلى فلسطينية المدينة وتاريخها العربي، وذلك لدحض الرواية الإسرائيلية التي هدفها تزييف التاريخ والحضارة العربية في القدس.// انتهى //19:48ت م0199