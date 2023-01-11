القدس المحتلة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأكد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت اليوم منزلين في قرية بيرين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك في إطار عمليات استهداف الوجود الفلسطيني، لتوسيع المستوطنات والاستمرار في مسلسل الضم التدريجي للضفة الغربية.وفي ذات السياق أصيب فلسطينيان بجروح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين معززة بعدة آليات عسكرية.// انتهى //19:50ت م0201