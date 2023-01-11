القاهرة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسفاز فريق سموحة على ضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الإسكندرية وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 13 نقطة محتلاً المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الطلائع عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق الداخلية مع ضيفه البنك الأهلي بثلاثة أهداف لكل منهما ليرفع البنك رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر والداخلية إلى 10 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.// انتهى //20:03ت م0202