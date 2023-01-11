لندن 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسوقعت بريطانيا واليابان، اليوم، اتفاقية تاريخية في مجال الدفاع تسمح للبلدين بتبادل نشر القوات في أرضيهما.جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، نظيره الياباني، فوميو كوشيدا، الذي وصل إلى لندن في زيارة رسمية، اليوم، تهدف إلى بحث تعزيز التعاون بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأوضح سوناك في بيان أن اتفاقية الوصول المتبادل مهمة للغاية لكلا البلدين، حيث تعزز التزام البلدين تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتؤكد الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتسريع التعاون الدفاعي ودفع الابتكار الذي يخلق وظائف تتطلب مهارات عالية.وأضاف: "خلال السنة الماضية، كتبنا الفصل التالي من العلاقة بين المملكة المتحدة واليابان - تسريع علاقاتنا وبناؤها وتعميقها، لدينا الكثير من الأشياء المشتركة: نظرة مشتركة للعالم، وفهم مشترك للتهديدات والتحديات التي نواجهها، وطموح مشترك لاستخدام مكانتنا في العالم من أجل الصالح العالمي، وضمان ازدهار بلادنا للأجيال القادمة".// انتهى //20:04ت م0203