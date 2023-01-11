جدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسوقَّعت جامعة أمِّ القُرى ممثَّلة في الكليَّة التَّطبيقيَّة اليوم ، مع شركة مطوِّفي حجَّاج الدُّول العربيَّة شراكة مهنيَّة بين الطَّرفين،وذلك على هامش "اكسبو الحج" المقام في جدة .ووقَّع الاتفاقيَّة من جانب الجامعة وكيل الجامعة للشُّؤون التَّعليميَّة الدكتور عامر الزائدي ، ومن جانب الشَّركة ماهر جمال، بحضور عميد الكُليَّة التَّطبيقيَّة الدكتور صالح الفريح، وأعضاء مجلس إدارة شركة مطوِّفي حجاج الدُّول العربيَّة .وتهدف الاتفاقيَّة إلى تعزيز أوجه التَّعاون بين الطَّرفين، والتعاون في مجال التَّدريب الميداني، والدَّعم في مجال التَّوظيف؛ إضافة إلى التَّعاون في استحداث البرامج التَّدريبيَّة والتَّأهيليَّة، والدّبلومات، والدَّعم بتقديم استشارات علميَّة ومهنيَّة، وإقامة لقاءات تثقيفيَّة في مجالات التَّدريب التَّعاوني، وأخلاقيَّات العمل، وإيجاد فرصة للاستفادة من الكفاءات الموجودة .// انتهى //20:47ت م0205