جيزان 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسشهدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، توقيعَ عددٍ من الاتفاقيات في مجالات الإسكان التنموي، وتنفيذ مشاريع التمكين التنموي بالمنطقة، بحضور صاحبةِ السموِّ الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن عبدالعزيز، الأمين العام لمؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، ومعالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير.وتضمَّنت الاتفاقيات توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي بالمنطقة، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية " سكن"، وجمعية البر بمحافظة صبيا؛ بهدف توفير ١٥٠٠ وحدة سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي.كما شملت الاتفاقيات توقيع شراكة مجتمعية بين أمانة منطقة جازان، وشركة هامات، وتهدف إلى تنفيذ ٥٢ فعالية مجتمعية، وتوفير حاضنات أعمال و ٨ منافذ بيع، وتنفيذ ممرَّي مشاة بتكلفة إجمالية بلغت ١،٤٨٧،٠٠٠ ريال.وأكد سموُّ أميرِ المنطقة، أهمية هذه الاتفاقيات التي تأتي ضمن الشراكة والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الثالث والجهات الحكومية، بما يعود نفعه على الفرد والمجتمع بشكل عام ، وما يمثله من متانة التخطيط ودعم برامج ومشروعات الإسكان التنموي لتحقيق تملك المستفيدين للمساكن المناسبة لهم وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030, وبرنامج جودة الحياة، موجهاً سموُّه بضرورة متابعة تفعيل جميع الاتفاقيات، ورفع التقارير التي توضح الأداء المتميز والمنجزات أولاً بأول.وفي ختام مراسم التوقيع سلَّم سموُّ أمير جازان ٣٥٤ وحدة سكنية، و١٧ سيارة لعدد من مستفيدي الإسكان التنموي بالمنطقة.حضر مراسم التوقيع وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان المهندس يحيى بن جابر غزواني.// انتهى //20:49ت م0206