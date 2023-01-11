جدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واستشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في النسخة الثانية من معرض خدمات الحج والعمرة " إكسبو الحج" بجناح كبير يضم عدداً من خدماتها المتطورة و أبرز الخدمات التقنية التي تقدمها الرئاسة لضيوف بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم.واستعرضت الرئاسة مراحل تطور العربات، ابتداءً من الكرسي الخشبي الذي كان يحمله العديد من الأشخاص فوق رؤسهم ليطوفوا أو يسعوا بالحجيج والمعتمرين، ثم العربات اليدوية المصنوعة من الخشب والحديد المغطاة بالأسفنج ذي اللون الأخضر،وبعد ذلك العربات اليدوية ذات الوزن الخفيف التي تُوزَّع من خلال النقاط والمراكز المخصصة، وأخيراً العربات الكهربائية الحديثة ذات المواصفات والمقاييس العالمية.كما تعرض بعض النماذج من وسائل الترجمة ومصحف بلغة برايل ومعدات غسيل الكعبة من الداخل، وعدداً من الأطياب وماء الورد ودهن العود والبخور، التي تستخدم لتنقية جنابات الحرم الشريف والمسجد النبوي الشريف.وسلَّطت الرئاسة في " إكسبو الحج " لهذا العام الضوء على عددٍ من "الروبوتات" التي تعمل من خلال منصات التحكُّم عن بعد، معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ومنها "روبوت" تطهير وتعقيم ذكي، و"الروبوت" التوجيهي.// انتهى //20:50ت م0207