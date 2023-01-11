جدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسوقَّعت وزارة الحجّ والعمرة، مُذكرة تفّاهم مُشترك مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، على هامش أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، بهدف إيجاد برامج توعوية مناسبة تُسهم في تعزيز الثقافة المالية لدى ضيوف الرحمن .ووقَّع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة عبدالله بن عبدالعزيز العودة، ومن جانب لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أمين عام اللجنة رابعة الشميسي، إذ تاتي الاتفاقية استمرارًا للتعاون المشترك بين الوزارة والجهات الأهلية؛بما يُسهم في تيسير أداء المناسك للحجاج والمعتمرين بطمأنينة ويسر.وأوضح العودة أن الاتفاقية تستهدف إيجاد برامج توعوية لضيوف الرحمن، وتطوير الأنظمة، وتوظيف ​التقنية، ورفع كفاءة العاملين, مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي حول جرائم الاحتيال المالي، والعمل على استخدام التقنيات الحديثة للتوعية بالأمور المالية، بالإضافة إلى أهمية تقديم البرامج والمبادرات ضمن دليل إرشادي يخص التعاملات المالية، ضمن الجهود المبذولة لتذليل التحديات التي قد تواجه ضيوف الرحمن في الحصول على الخدمات المالية والحرص على توفيرها بجودة عالية، في ظل الدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة حفظها الله.وتوفِّر الاتفاقية المقومات الملائمة لضيوف الرحمن؛ للإسهام في تيسير وصولهم إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات عالية الجودة، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، من خلال تعزيز المواءمة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وتمكين الكيانات التابعة للوزارة.// انتهى //20:54ت م0208