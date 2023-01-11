الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسالتقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.وجرى - خلال اللقاء- مناقشة التطورات التي شهدتها المملكة في المجال العدلي، وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان.وأشار معالي وزير العدل - في أثناء اللقاء- إلى ما يحظى به المرفق العدلي من عناية واهتمام القيادة الرشيدة، الأمر الذي كان له الأثر البارز في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة الخدمات والعمل العدلي بما يدعم حقوق الإنسان ويسهم في استقرار الحقوق.// انتهى //20:55ت م0209