المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واساستحدثت جامعة طيبة بالمدينة المنورة خمس تخصصات أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الاكاديمي 1445هـ، مواكبة لرؤية المملكة 2030 ومتوافقة مع إستراتيجيتها للتحول البرامجي المتوافق مع متطلبات سوق العمل في القطاعين الحكومي و الخاص.وأوضحت الجامعة أن البرامج المستحدثة " دبلوم إدارة أنظمة الشبكات، ودبلوم إدارة الفعاليات، وبكالوريوس برنامج جيولوجيا التعدين، وبكالوريوس فيزياء وتقنيات الطاقة، وبكالوريوس علاج أمراض السمع والتخاطب؛ " تهدف إلي تلبية احتياج سوق العمل، و دفع النمو الاقتصادي، وإيجاد كوادر مهنية، وتأهيل خريجين لديهم مهارات عالية، والإسهام في بناء وتطوير برامج أكاديمية عالية الجودة في المجالات المختلفة.// انتهى //21:02ت م0210