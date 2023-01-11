جيزان 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسيعود مهرجان شتاء جازان بروزنامة متنوعة من البرامج والفعاليات، من بينها سلسلة من البرامج الثقافية التي تتنوع لتشمل معرض الكتاب والملتقى الإعلامي والبرامج الأدبية والليالي التراثية، التي تسعى لإبراز تطور القطاع الثقافي بالمنطقة وتقديم إسهامات المجتمع المحلي في المجالات الثقافية والفنية.ويشرع معرض الكتاب أبوابه غدًا بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، بمشاركة دور نشر محلية وعربية، مقدمًا أحدث الإصدارات الأدبية والمعرفية والعلمية، الساعية لتقديم المحتوى الثقافي الثري لجميع فئات المجتمع، كما تُطلق جمعية منار للإعلام بعد غد " الملتقى الإعلامي " بالتعاون مع إمارة منطقة جازان والعديد من الجهات الحكومية والخاصة، إذ يتضمن الملتقى جلسات عمل متخصصة؛ لتطوير الممارسات الإعلامية في المنطقة، فضلًا عن لقاء الخبرات مع عدد من الإعلاميين.وخَصَّصَ نادي جازان الأدبي برنامجًا ثقافيًّا بالتزامن مع مهرجان شتاء جازان، يشمل معرضًا لإصدارات النادي ومعرضًا للخط العربي، إلى جانب اللقاءات القصصية " رشفات سردية "، والأمسيات الشعرية والنقدية، ويحتضن معرض " فنن " بمركز الأمير سلطان الحضاري، أعمال الموهوبين والموهوبات في مجالات الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والنحت؛ دعمًا لإسهاماتهم الفنية والتعريف بها أمام الجمهور، فضلًا عن تقديم برامج فنية وورش عمل تدريبية مصاحبة، فيما تشهد قرية جازان التراثية خلال ليالي المهرجان إقامة الليالي التراثية التي تشارك فيها محافظات منطقة جازان لتقديم موروثاتها, بالإضافة إلى البرامج الثقافية والشعبية والفنية بالقلعة الدوسرية والشارع الثقافي.// انتهى //21:03ت م0211