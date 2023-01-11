جدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسشهد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط اليوم، توقيع اتفاقية بين متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة، ومكتب شؤون حجاج إندونيسيا؛ لتقديم الإعاشة بمكة المكرمة، بحضور رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة أحمد بن رابح الشريف، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023".وجرى توقيع الاتفاقية بين 27 متعهداً للإعاشة وممثل مكتب شؤون حجاج إندونيسيا لتقديم وجبات التغذية في موسم حج عام 1444 هـ، حيث بلغت القيمة الإجمالية 92 مليون ريال؛ ما يمثل 50 ٪ من الحصة المخصصة لحجاج إندونسيا.// انتهى //21:06ت م0213