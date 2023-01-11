عمّان 18 جمادى الآخر 1444 هـ الموافق 11 يناير 2022 م واسرحَّبت الحكومة الأردنية بانطلاق المرحلة الثانية والنهائية من مشاورات تنفيذ الاتفاق الإطاري السياسي في السودان، مؤكدةً الدعم الكامل لها، وتثمينها الجهود الدولية والإقليمية التي أسهمت بتيسيرها.وأعربت "الخارجية الأردنية" اليوم عن أملها في إتمام هذه العملية وصولاً إلى اتفاق يؤسس لمرحلة جديدة تلبِّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.//انتهى//21:10ت م0214