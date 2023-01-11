الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسعقد مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي" اليوم، اجتماعه الخامس برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور أعضاء المجلس الممثلين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية والمختصين، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.واستعرض الرئيس التنفيذي للمركز أمين المجلس المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع المجلس على الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتفعيل توصيات اجتماعاته السابقة، بالإضافة إلى التقارير الدورية، ومنجزات عام 2022م، وخطط ومهام المركز للعام 2023م.يذكر أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي" أُنشِئَ بقرار مجلس الوزراء رقم 336 وتاريخ 2 فبراير 2021م، ويتولى مهام عديدة؛ منها رفع كفاءة موارد المياه وعمليات إنتاجها، ونقلها وتوزيعها، وترشيد استخدامها في الأغراض الحضرية والصناعية والزراعية عبر توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، والنهوض بحلول مستدامة؛ سعياًللإسهام في تحقيق الاستدامة المائية.// انتهى //21:23ت م0216