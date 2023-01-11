كاليفورنيا 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسلقي 17 شخصاً مصرعهم وفقد طفل جراء العاصفة الشتوية التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وأوضح مكتب حاكم الولاية كاليفورنيا في بيان اليوم أن الأمطار والعواصف الأخيرة التي اجتاحت الولاية, أسفرت عن مصرع 17 شخصاً وفقدان طفل، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.وأضاف البيان أن الولاية أصدرت أوامر بإخلاء العديد من المناطق في مقاطعات (غولدن ستايت) وإعلانها منطقة كوارث حتى 18 يناير.//انتهى//22:09ت م0222