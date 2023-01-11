الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسعقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع الوزراء المعنيين بشؤون التعدين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت رعاية خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود -حفظه الله - .والتقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية كلاًّ من: وزير الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة غرانت تشابس، ومعالي وزير الموارد الطبيعية والبيئة بمملكة تايلند فاراوت سيلبا أرتشا، ومعالي وزير الهيدروكربونات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ديدييه بوديمبو، ومعالي وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية بلغاريا نيكولا ستويانوف.وناقشت الاجتماعات تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين الدول المشاركة في إطار مؤتمر التعدين الدولي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المعدنية من أجل تحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.كما تم خلال الاجتماعات التطرق لعدد من القضايا المشتركة وفرص الاستثمار التي يتيحها قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، التي تتمتع بإمكانيات وقدرات تعدينية واعدة قادرة على سد الفجوة المتوقعة في الطلب المتزايد على المعادن في المستقبل.//انتهى//22:30ت م0224