جدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسخصص مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"، ضمن جلساته لليوم الثالث جلسة بعنوان "تطوير خدمات الإعاشة والتغذية لحجاج بيت الله الحرام".وتحدث وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبد الله الزايدي، عن دور أمانة العاصمة المقدسة والبلدية، ضمن أعمالها الرقابية، للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة للحجاج والمعتمرين من خلال المطاعم والمنشآت التي تُقدم الغذاء، لافتًا الانتباه إلى تطور الأساليب التقنية للتأكد من صحة وجودة الطعام.وأشار الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية للتموين وجدي الغبان، إلى تقديم التموين السعودي للوجبات أكثر من مليار وجبة،مبرزاً التحديات التي واجهت الشركة، ومبادراتها في تقديم حلول مبتكرة في مجال الأطعمة والمشروبات والضيافة؛ لكي تغطي احتياجات ضيوف الرحمن، مقدماً مقترحًا بتأسيس مجلس استشاري يقدم إرشادات صحية في طريقة تقديم الوجبات.فيما لفت نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن علي الناصر،النظر إلى جهود الهيئة ، والإجراءات التنفيذية والرقابية التي تقوم بها؛ لضمان سلامة المنشآت الغذائية في نطاق العاصمة المقدسة، وآلية تنفيذ مهامها التشريعية والتفتيشية ونشر الوعي للحجاج والمعتمرين؛ بما يسهم في المحافظة على سلامتهم وصحتهم بإذن الله.فيما تناولت الجلسة تجربة القطاع الخاص في خدمات الإعاشة والتغذية من خلال تصميم باقات ضيافة مميزة ذات مواصفات فندقية عالمية، ومدى مراعاة المكونات الموجودة في الوجبة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ، بالإضافة إلى دور طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة في تقديم الخدمات في موسم الحج والعمرة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تطبيق شروط سلامة الأغذية، والعمل على المتابعة والرقابة الصحية بما يكفل جودة وسلامة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وسلَّطت الجلسة الضوء على الجهود المبذولة في تقديم خدمات الإعاشة والتغذية لضيوف الرحم،وذلك من خلال تطوير الرقابة الصحية للإعاشة وتحسين جودة الخدمات البلدية، بالإضافة إلى مراقبة متعهدي الإعاشة، والمشاركة مع الأجهزة الحكومية في الجولات الرقابية خلال مواسم الحج والعمرة.//انتهى//22:35ت م0226