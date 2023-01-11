كابُل 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسلقي عشرون شخصاً مصرعهم فيما أصيب آخرون بجروح اليوم، في تفجير انتحاري أمام مبنى وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابُل.وأوضح المتحدث باسم شرطة كابُل خالد زدران للصحفيين أن التفجير وقع في المنطقة شديدة التحصين، تضم سفارات ومبان حكومية مهمة، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى قريب.وأشار إلى أنه جرى نشر فرق أمنية في الموقع، متوعداً بمحاسبة مرتكبي الحادث.//انتهى//22:45ت م0228