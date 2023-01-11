واشنطن 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسعقد عدد من الأندية الطلابية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية ورش تعريفية للطلبة المبتعثين المستجدين للفصل الدراسي الحالي 2023، بهدف الإسهام في نجاح الرحلة الدراسية وإثراء التجربة، بالإضافة إلى تعلم مهارات البحث في مكتبة الجامعات الإلكترونية.وتتضمن الورش التعريفية تقديم نبذة عن أبرز ما يحتاجه الطلبة من معلومات، مثل المجمعات السكنية، وكيفية الاستفادة من شبكة المواصلات، فضلاً عن المرافق الحيوية، وكيفية تقديم الطلبات عبر موقع "سفير"، والتعامل مع المعاملات الدراسية التي يتم إرسالها للملحقية الثقافية في العاصمة واشنطن.وأوضح رئيس النادي السعودي في جامعة (جورج ميسون) عبدالله المالكي، أن الهدف الإستراتيجي للنادي هو جعل رحلة الابتعاث أسهل، وذات أثر، من خلال عدة مبادرات، ومنها حقيبة المبتعث الإلكترونية، ومبادرة التوأمة، ومبادرة الخطابة والإلقاء، ولقاءات تعريفية ما قبل الوصول لبلد الابتعاث، وما يجب عمله أول أيام الوصول، وما بعد بدء الدراسة والحياة الجامعية, بالإضافة إلى عدة مبادرات سيتم الإعلان عنها قريباً تخدم التطوع في المجتمع المحلي.من جانبه، أبان رئيس النادي السعودي في جامعة (فلوريدا) يوسف الفيفي، أن تلك المبادرة تعد إيماناً من إدارة النادي أن النادي هو بيت الطالب السعودي في الجامعة ومدينة جينزفيل، مشيراً إلى أن النادي سبق أن أعد ملفاً متكاملاً عن المعلومات التي يحتاجها الطالب المستجد في بلد الابتعاث، إضافة إلى تفعيل التواصل اليومية للإجابة على الأسئلة والاستفسارات عبر بعض الطرق الإلكترونية المبسطة.//انتهى//22:54ت م0230