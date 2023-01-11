الرياض 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسأصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين ستة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف، وهم: فيصل بن حسين عمر القرشي، وغدير بنت محمد عبدالله الشهري، ومحمد بن حمد علي الدعجاني، ومعن بن عبدالله بكر قاضي، وإبراهيم بن حمزة إبراهيم العتيبي، وعبدالعزيز بن عبدالله راجح البار، وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة التي تمتد لأربع سنوات.وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد 12 عضوا، حيث أعلنت وزارة التجارة في 13 جمادى الأول 1444هـ، فوز 6 مترشحين في الانتخابات، وهم: غازي بن مستور خلف الله العتيبي، وأحمد محمد عوض الله الشهيب، وعبدالرحمن نوار بخيت القثامي، وبندر عتيق بن عواض العصيمي، وحسن صلاح صالح السواط، ومقعد بن قايد دهيران العتيبي.// انتهى //23:04ت م0233