عواصم 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واسارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم، بدعم من آمال في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب بيانات التضخم بالولايات المتحدة غداً؛ للحصول على مؤشرات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي.فقد زاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنحو 0.4 في المئة، كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا التي تتأثر بزيادة الفائدة، حيث زادت بنحو 1.3 في المئة، بينما صعد مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.9 في المئة، ومؤشر شركات التعدين بنحو 0.1 في المئة، مع زيادة أسعار السلع الأولية، بفضل تفاؤل بشأن إعادة فتح الصين لحدودها.وانخفضت بعض أسهم شركات التأمين إلى ذيل مؤشر ستوكس 600، حيث انخفضت بنحو 23.5 في المئة، بعدما اتخذت شركات التأمين على السيارات والمنازل خطوة مفاجئة بإلغاء توزيعاتها النقدية عن عام 2022.//انتهى//23:54ت م0238