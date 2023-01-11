جدة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واستقدم الأحوال المدنية خدمات تجديد الهوية الوطنية، وبدل تالف، وبدل فاقد، لزوار "مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة" للرجال والنساء عبر الحقيبة المتنقلة، ضمن جناح وزارة الداخلية المشارك في المعرض، في الفترة من 16 - 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 - 12 يناير 2023 م، وذلك في محافظة جدة في جدة سوبر دوم.وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات أبشر وميدان وبنان، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 من خلال مبادرة طريق مكة.// انتهى //23:55ت م0239