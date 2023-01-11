القاهرة 18 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 11 يناير 2023 م واستعادل الزمالك مع مضيفه الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 في سابقة الدوري المصري.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 26 نقطة محافظاً على المركز الثالث فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى19 نقطة في المركز الخامس.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق بيراميدز مع مضيفه فيوتشر بنتيجة 1-1، ليرتفع رصيد فيوتشر إلى 27 نقطة في المركز الثاني و بيراميدز إلى 24 نقطة محتلاً المركز الرابع بجدول الدوري.//انتهى//23:58ت م0241