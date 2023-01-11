نيويورك 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 268.91 نقطة، بما يعادل 0.80%, ليغلق عند 33973.01 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 189.04 نقطة أو1.76 %, ليغلق عند 10931.67 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 50.36 نقطة أو 1.28%, ليغلق عند 3969.61 نقطة.‏// انتهى //01:01ت م0001