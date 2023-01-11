جدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسشاركت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ضمن جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة لعام 2023م، المقام في محافظة جدة في الفترة من 16 - 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 - 12 يناير 2023 م، لتعريف الزوار بما تقدمه من خدمات إنسانية وأمنية وتنظيمية لضيوف الرحمن.وعرضت القوات مواد مرئية تتثقيفية لزوار المعرض لما توليه حكومة المملكة لراحة وأمن وسلامة ضيوف الرحمن من كوادر مدربة ومؤهلة بعدة لغات، والتجهيزات الحديثة والتقنية المستخدمة، وآلية إدارة الحشود في الحرمين وساحاتهما، خاصة في شهر رمضان المبارك والحج، وموسم العمرة.وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتطبيقات أبشر وميدان وبنان، ونادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، إضافة إلى إسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية في الوزارة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 من خلال مبادرة طريق مكة.// انتهى //02:00ت م0002