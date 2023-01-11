الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واستأهل فريق ريال مدريد للدور النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على فالنسيا أمس الأربعاء في الدور قبل النهائي للمسابقة على ملعب الملك فهد في الرياض.ولجأ الفريقان إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.وشارك ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني بصفته بطلاً للدوري الاسباني في الموسم الماضي، في حين يلعب فالنسيا بعد حلوله ثانياً في بطولة كأس ملك إسبانيا بنفس الموسم.وضرب ريال مدريد موعداً في المباراة النهائية، التي تقام يوم الأحد القادم، مع الفائز من لقاء برشلونة وصيف الدوري في الموسم الماضي، وريال بيتيس الفائز بكأس ملك إسبانيا في الموسم ذاته.// انتهى //02:19ت م0003