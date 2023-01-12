حائل 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسرعى وكيل إمارة منطقة حائل المكلف المساعد للشؤون التنموية المهندس عماد الصبحي أمس حفل السباق الحادي عشر للميدان وذلك بحضور مدير الميدان بندر التبيناوي.وتكون السباق من ستة أشواط ومسافة كل شوط 1600م وفاز بالشوط الأول وجائزته "كأس" الجواد "تمكن" لمالكه فهد الشمري، وفاز بالشوط الثاني وجائزته "كأس" الجواد "طي المشناء" للمالك أحمد المشناء، وحقق الجواد "تعميم" المركز الأول في الشوط الثالث وجائزته "سيارة" للمالك سعود الأسلمي، وحققت الفرس "واهبة" صدارة الشوط الرابع وجائزته "سيارة" للمالك سعود القاسم، فيما كسب الجواد "جانيين" الشوط الخامس وجائزته "سيارة" لمالكه ماجد المرشدي، وفاز بالشوط السادس وجائزته "سيارة" الجواد "ضيء البدر" للمالك بندر التبيناوي.وفي ختام الحفل سلّم وكيل إمارة منطقة حائل المساعد الجوائز للفائزين.// انتهى //02:41ت م0004