الجزائر 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسالتقى الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي يزور جمهورية الكونغو حاليا بصفته مبعوثا خاصا من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية أمس بأن لعمامرة سلّم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره الكونغولي.وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء تجديد العزم على تعزيز التواصل والتنسيق بين قائدي البلدين وترسيخ سعيهما المشترك لتوطيد علاقات الأخوة والتعاون, كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض الآفاق الواعدة للرفع من وتيرة التعاون الثنائي في المجالات كافة، إلى جانب مناقشة الأوضاع الدولية والإقليمية والتحديات الراهنة.وجدد لعمامرة دعم الجزائر للجهود التي يبذلها الرئيس دونيس ساسو نغيسو على رأس لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا والتي من شأنها توفير الشروط الضرورية لإنجاح مسار المصالحة الوطنية في هذا البلد.ومن جانبه عبر الرئيس الكونغولي عن تقديره لمساعي الرئيس عبد المجيد تبون التي تعكس التزامه بالمساهمة في تعزيز العمل الافريقي المشترك في إطار المنظمة القارية وتوحيد مواقف الدول الأفريقية على الساحة الدولية، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل الوثيق معه على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف بناء على ما يجمع البلدين من التزام ثابت بالمبادئ والأهداف المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي.من جهة أخرى أشار البيان إلى أن الوزير الجزائري أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الكونغولي جون كلود غاكوسو تركزت حول التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة إضافة إلى التشاور والتنسيق بشأن المواعيد المرتقبة قاريا ودوليا.// انتهى //02:52ت م0005