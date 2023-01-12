باريس 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسفاز باريس سان جيرمان على ضيفه أنجيه بهدفين دون رد مساء أمس ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وسجل هدفي النادي الباريسي هوجو إيكيتيكي في الدقيقة (5)، وليونيل ميسي في الدقيقة (72).ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى (47) نقطة معززا صدارته للدوري الفرنسي فيما بقي أنجيه في المركز الأخير برصيد (8) نقاط.وفي الجولة ذاتها فاز فريق كليرمون على ضيفه رين بهدفين مقابل هدف ليرفع كليرمون رصيده إلى (25) نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رين في المركز الرابع برصيد (34) نقطة.وفي بقية المباريات تعادل فريقا نانت وليون دون أهداف، وبريست وضيفه ليل بالنتيجة ذاتها، فيما فاز تولوز مضيفه أوكسير بخمسة أهداف دون رد، وفاز ريمس على أجاكسيو بهدف.// انتهى //04:55ت م0009