كانبيرا 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسسجل الاقتصاد الأسترالي ارتفاعاً في الفائض التجاري بقيمة 458 مليون دولار أسترالي ليسجل 13.201 مليار دولار أسترالي في شهر نوفمبر 2022 م.وأوضح مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان أن صادرات السلع والخدمات الأسترالية انخفضت بقيمة 225 مليون دولار أسترالي ، وكذلك انخفضت واردات السلع والخدمات الأسترالية بقيمة 683 مليون دولار أسترالي.// انتهى //05:13ت م0012