كانبيرا 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسأعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية عن اختيار مدينة أديلايد في ولاية جنوب أستراليا لاستضافة المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة لعام 2024م، والذي سيجمع رؤساء دول ورؤساء وزراء ووزراء دوليين وأكثر من 3500 مندوب لمناقشة آخر التطورات في مجال الطاقة المتجددة والتخطيط لمستقبل الطاقة المتجددة.وقال وزير التغير المناخي والطاقة الفيدرالي الأسترالي كريس بوين:" إن المؤتمر سيكون فرصة لتسويق أستراليا أمام العالم كقوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة".// انتهى //05:25ت م0014