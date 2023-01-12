ينبع 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسنظمت مؤخرا إدارة التعليم بمحافظة ينبع برنامجاً تدريبياً بعنوان " التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية" نفذه قسم توجيه الطلاب بتعليم ينبع على مدى يومين، مستهدفاً الموجهين الطلابيين بمدارس التعليم بالمحافظة.وأوضحت الإدارة أن البرنامج التدريبي يأتي من منطلق الحرص على مواكبة التطورات وتطوير الأداء وزيادة الكفاءة، وتنمية مهارة الموجه الطلابي المعرفية والعملية، ومتابعة الخطط الإرشادية المحدثة من قبل وزارة التعليم بما يخدم طلبة التعليم العام.وأشارت الإدارة إلى أن الألعاب الإلكترونية صنعت دوراً واضحًا في كيفية تلقي المعلومة وأصبحت ذات تأثير واضح وجلي على الطلبة من خلال زيادة عدد الاشتراكات والحسابات المستخدمة في هذه الألعاب، لذا لا بد من التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور لمواجهة التأثير السلبي لها وتقنين استخدامها والاستفادة من الجانب الإيجابي لهذه الألعاب فيما ينمي التفكير الناقد ويخدم العملية التعليمية.وأبانت الإدارة أن البرنامج تناول عددا من المحاور تضمنت أنواع الألعاب الإلكترونية، أخلاقيات وإيجابيات التعامل مع الألعاب الإلكترونية، مخاطر وآثار الألعاب الإلكترونية على الطلبة، دور الأسرة والمدرسة في توجيه الأبناء بمخاطر الألعاب الإلكترونية.// انتهى //06:32ت م0017