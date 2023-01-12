البصرة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسيشهد شاطئ شط العرب يومياً توافد أعداد كبيرة من الجمهور الخليجي لمتابعة مباريات خليجي 25 المقام حالياً بمحافظة البصرة جنوب العراق الشقيقة، سواء من العراقيين القادمين من المحافظات الأخرى أو من الجمهور الوافد من مختلف دول الخليج.ويعد كورنيش شط العرب أحد أهم المعالم السياحية في العراق وهو عبارة عن ممشى يطل على نهر شط العرب يبدأ مساره من بداية مصب نهر العشار الواقع في الجهة الشمالية من شط العرب، ويمتد لمسافة تصل إلى 3 كيلو متر.سارت وكالة الأنباء السعودية (واس) على طول مسار كورنيش شط العرب والتقت بعدد من زوار الكورنيش ومجموعة من جمهور خليجي 25، حيث قال سلمان المحيوي القادم من بغداد "أتيت للبصرة لاستقبال الإخوة الخليجين وهم أهل دار، وفرحنا بقدومهم لبطولة خليجي 25، ولطالما أكدت عروبتنا على محاسن الأخلاق والصفات التي نتحلى بها، حيث ديدن أبناء العروبة المحبة والسلام والكرم والسخاء".من جهته قال ناصر الشبيبي من سلطنة عمان :" يعد خليجي 25 استثنائياً تحفه المحبة والأخوة بين الأشقاء وسط أجواء من الأمن والأمان إضافة إلى كرم الإخوة العراقيين عامة والبصريين خاصة الذين استقبلونا برحابة صدر".وقال الدكتور الحسن ضرغام القادم من محافظة بابل مع عائلته "أتينا من محافظة بابل للاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة التي تجمع الأشقاء الخليجين والتي تسودها المحبة والألفة والعرق العربي الأصيل، ونتمنى استمرار مثل هذه الكرنفالات التي تقربنا من بعضنا".فيما أوضح راشد المنهالي من دولة الإمارات الشقيقة أن الأجواء التي تحيط بالبصرة مقر إقامة بطولة خليجي 25 خاصة والعراق عامة المناخية والأمنية تعد محطة جذب لجميع المهتمين بحضور هذا الكرنفال الخليجي وهي فرصة لزيارة العراق والاستمتاع بالأجواء الأخوية والالتقاء بالأشقاء.فيما عبرت أم زهرة القادمة من بغداد عن فرحتها وسعادتها بمشاهدة الإخوة الخليجيين وهم يلتقون على أرض البصرة قادمين من بلدانهم المختلفة للمشاركة أو مشاهدة خليجي 25، عادةً ذلك فرحة كبيرة استوجبت عليها مرافقة عائلتها بالكامل لمعايشة ومشاهدة أجواء البطولة التي رافقتها العديد من الفعاليات التي تعد فريدة من نوعها، ولا نهتم كثيرا بفوز أي منتخب مشارك بقدر ما يهمها فرحة اللقاء ولم شمل الاشقاء".// انتهى //07:33ت م0021