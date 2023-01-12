الباحة 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسدفعت الأجواء الشتوية مع هطول الأمطار وجريان الأودية التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام الأهالي من الشباب والعائلات إلى القيام برحلات شتوية لقضاء أوقات ممتعة في التنزه سواءً في قطاع السراة أو قطاع تهامة الذي يلاقي إقبالاً كبيراً من الزوار في ظل أجوائه الدافئة الربيعية .ويقصد المتنزهون المواقع السياحية من المتنزهات والحدائق العامة وبعض الأودية التي تتميز بجريان المياه، وخضرت الأرض بعد هطول الأمطار ولعل من أهمها وادي ضرك ووادي تربة ووادي نخال في قطاع السراة ، ووادي مليل ووادي الأحسبة في قطاع تهامة، إلى جانب ما تتميز به قرية ذي عين الأثرية من جذب سياحي وتاريخي المتمثل في طرازها المعماري وجريان شلالها ومزارعها من الموز والمادي ، فيما تجذب الكثبان الرملية والمسطحات الخضراء في مركز ناوان الكثير من الزوار ، فضلاً عما يتميز به القطاع التهامي من مطاعم شعبية منتشرة تشتهر بالأكلات الشعبية كالعصيدة والمرق والحنيذ والمندي والمظبي والشواء بمختلف أنواعه , إضافة إلى مطاعم المضغوط والكبسة والأكلات السريعة.ويحرص المتنزهون مع هذه الأيام في فترة الإجازة المطولة للمدارس إلى توفير جميع متطلبات الرحلة، حيث يتوفر في المنطقة العديد من المحلات المتخصصة في بيع مستلزمات الرحلات التي يحتاج إليها المتنزه والتي تشمل أدوات الطبخ والشاي والقهوة والمفروشات والخيام وغيرها، إلى جانب شراء الذبائح التي تتراوح أسعارها من 700 إلى 1000 ريال .وفي لقاء مع أحمد العامري أحد البائعين في تلك المحلات أفاد بأن هناك إقبالا كبيرا على شراء مستلزمات الرحلات وبأسعار مختلفة حيث تتراوح أسعار الشنط المجهزة من 145 - 410 ريالات، والخيام تتراوح من 150 - 265 ريالا ، بينما تبلغ أسعار الجلسات من 65 - 520 ريالا .من جانب أخر أوضح عبدالله بن محمد الزهراني صاحب محل تأجير مستلزمات الرحلات بأنهم يقومون بتجهيز المخيمات بكل ما يحتاج المتنزه من الفرش والإنارة ومستلزمات الطبخ كاملة وأغراض الشوي والجلسات الخارجية في عدد من المواقع السياحية في المنطقة التي يرتادها الناس، مثل وادي الأحسبة ووادي مليل في المخواة، وبعض المواقع في قلوة وناوان والحجرة ، مفيداً أن أسعار الإيجار تتراوح من 150 إلى 300 ريال لليوم الواحد وذلك حسب اختلاف مساحات المخيمات.ففي قطاع السراة تجد المتنزهين الذين لابد لهم من لبس الملابس الشتوية للتدفئة من الأجواء الباردة حيث أن درجة الحرارة تصل في بعض الأيام إلى خمس درجات مئوية ، حيث يرتدون الفروة التي تتراوح أسعارها من 170 - 400 ريال والجاكيت الذي تختلف أسعاره بحسب أنواعه وجودته إلى جانب الملابس الشتوية الأخرى.ويقول المواطن أحمد بن عبدالخالق الزهراني أنه يحرص هو وعدد من الشباب على قضاء وقت فراغهم في قطاع تهامة وذلك لما تتميز به من أجواء مناخية وعوامل جذب من متنزهات ومطاعم وغيرها .في حين أكد المواطن عبدالعزيز بن محمد الشمراني أن المواقع السياحية في محافظة المخواة مثل قرية ذي عين الأثرية تعد من أهم عوامل التنزه وقضاء أوقات جميلة للراحة، مشيراً إلى أنه يتواجد مع أسرته في نهاية كل أسبوع في تهامة متنقلا ًبين متنزهاتها وأوديتها ذات الطبيعة الساحرة .من جانبه أكد المواطن ضيف الله غرم الله الزهراني بأنه يقضي مع مجموعة من الشباب أوقات التنزه في أودية السراة مثل وادي تربة لما يتميز به من جريان المياه وهطول الأمطار واخضرار الأرض .ولعل من يهتم بالسياحة وتنوعها ما بين الصيفية والشتوية يجد في سراة الباحة الأجواء الخيالية ما بين البرودة والضباب والغيم وجريان الأودية، وفي تهامة الباحة يجد ريحُ عِطر الربيع بتراثه وأثريته وثقافته المتنوعة ما بين مصادر الطبيعة وشموخ وهيبة جبالها ليدرك بذلك جمال الطبيعة بشتى ألوانها.// انتهى //07:42ت م0024