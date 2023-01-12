نجران 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسنفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران ومحافظة حبونا، أمس، عدداً من الجولات الميدانية على منافذ بيع قطع الغيار، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.وقامت اللجنة بزيارة 58 محلاً، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين، والوافدين العاملين في المحال، كما تم إنذار منشأة مخالفة، كما حصرت الفرص الوظيفية في القطاع لشغلها بموظفين سعوديين.// انتهى //07:42ت م0025