الباحة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط للبرد, وجريان للسيول, على على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //08:27ت م0028