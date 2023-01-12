الباحة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسأطلقَت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة أمس, ملتقى التوظيف في نسخته السادسة، بمشاركة 6 جهات توفِّر 30 فرصةٍ وظيفيةٍ, بحضور مساعد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني أمل بنت سعيد الغامدي.وأوضحت الغامدي أن الملتقى يستهدف خريجات الكلية التقنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسيدات الأعمال لتمكين الخريجات من إيجاد فرص وظيفية حقيقية بأيدي عاملة ذات كفاءة وطنية عالية.وبينت أن الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل من مخرجات الكلية التقنية والعمل على إيجاد فرص وظيفية مناسبة لتخصصات ومؤهلات الخريجات.واشتمل الملتقى على تنظيم العديد المشاركات المتنوعة لجهات التوظيف بغرض التعريف بتلك الجهات والفرص الوظيفية المتوفرة.// انتهى //08:38ت م0029