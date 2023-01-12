القدس المحتلة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استشهاد فلسطينيين في الخليل ونابلس بالضفة الغربية، واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة هدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لضمها للمخططات الاستيطانية التي تتصاعد بشكل لافت، في ظل محاولات الاحتلال تكريس واقع استيطاني جديد .واهتمت الصحف بطلب الاتحاد الأوروبي من الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات مقابل المنازل والمباني التي شيدها الاتحاد الأوروبي بتمويل منه في الضفة الغربية، وتم هدمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لافتةً النظر لمخططات للاحتلال لتسليم المستوطنين آلاف الدونمات في الضفة الغربية، ضمن عملية الضم المتواصلة للأراضي الفلسطينية.وسلطت الضوء على ردود الفعل المنددة بقرار الاحتلال الإسرائيلي حظر رفع العلم الفلسطيني، وذلك في ظل عنصرية المحتل الذي يستهدف كل ما هو فلسطيني .وتناولت الصحف زيارة الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لورد طارق أحمد ، للأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الأسبوع، للاطلاع عن كثب على التحديات المتعددة التي تواجه الفلسطينيين، وتعزيز أهمية العلاقات الثنائية بين الحكومة البريطانية والحكومة الفلسطينية.// انتهى //09:29ت م0030