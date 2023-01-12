الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واساستعرضت هيئة الحكومة الرقمية خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض توجه الحكومة الرقمية لنظام (التصميم الموحد) للمنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية، بحضور عدد من مسؤولي القطاع الخاص والمختصين في الشركات التقنية.وتهدف الورشة إلى سبل تشجيع استخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة وتحقيق التكامل بينها، إضافة إلى تقديم تجربة رقمية أفضل للمستفيد من خلال منصات وتطبيقات موحدة، سعياً إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام، وتقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة وفعالية، بالمواءمة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية./انتهى/09:56ت م0033