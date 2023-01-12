بريدة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم جائزة "جستن" فئة المبادرات المؤسسية في دورتها الثانية من خلال مبادرة المدرسة المتعلمة المنفذة في إدارة التدريب والابتعاث بقطاع البنين.وتأتي مبادرة المدرسة المتعلمة كبرنامجًا متكاملًا يستهدف المدرسة الراغبة في التطوير والتحسين، من خلال تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة بشكل متدرج وصولًا إلى تحويل المدرسة إلى مدرسة متعلمة، حيث تحوي المبادرة وثيقة متكاملة، وبرنامجا تدريبيا، وإجراءات عمل وخططًا تنفيذية، ونماذج قياس.ويهدف المشروع إلى نشر مفاهيم المدرسة المتعلمة في مدارس تعليم القصيم وتدريب عدد من المدارس في المنطقة على البرنامج التدريبي للمدرسة المتعلمة، وإعداد برنامج عملي لتمكين المدارس من تطبيق المشروع، وركز المشروع على تحليل الواقع، وتوظيف الفرص والحلول وتحديد الاحتياجات التدريبية والبشرية.// انتهى //10:08ت م0034