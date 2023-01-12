القاهرة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني واستثمار الحد الاقتصادي الأقصى من عوائدها.وسلطت الضوء على مبادرة جديدة للحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية و"الصناعة والزراعة"، بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، وبسعر فائدة 11%، مواكبةً تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.وأشارت الصحف إلى أن البنك الدولي خفض من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 7ر1% في العام الجاري و7ر2 %في العام المقبل، لافتة الانتباه إلى تحذير المنتدى الاقتصادي العالمي” دافوس” قبيل اجتماعه الأسبوع المقبل، من أن أزمة تكلفة المعيشة ستكون أكبر خطر عالمي على مدى العامين المقبلين.وتطرقت إلى عدة موضوعات دولية متفرقة، منها إرجاء جلسة البرلمان اللبناني الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية إلى يوم الخميس القادم، وتوقيع اليابان وبريطانيا على اتفاق عسكري.// انتهى //10:25ت م0035