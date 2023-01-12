المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسينظّم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة مسابقة "حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لموظفي وموظفات الإدارات الحكومية بمنطقة المدينة المنورة" في دورتها التاسعة هذا العام.وأشار الوقف إلى استمرار استقبال بيانات المتقدمين عبر موقعه الإلكتروني للمشاركة في المسابقة التي تقام تصفياتها الأولية والنهائية خلال شهر شوال المقبل, بالتعاون مع وكالة شؤون المسجد النبوي, والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة.وتهدف المسابقة إلى تعظيم كتاب الله تعالى لدى أفراد المجتمع, وربطهم بكتاب الله قولاً وتدبراً وعملاً, واستثمار أوقات الموظفين والموظفات بما يعود عليهم بالنفع والخير.وأفاد وقف تعظيم الوحيين أن فروع المسابقة تشمل حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير, وحفظ 15 جزءا مع التفسير, وحفظ 10 أجزاء مع التفسير, وحفظ 5 أجزاء مع التفسير, داعياً المتقدمين إلى زيارة موقعه الإلكتروني للتقديم, والاطلاع على شروط الالتحاق بالمسابقة.// انتهى //10:30ت م0036