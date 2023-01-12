القدس المحتلة 19 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 12يناير 2023م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 18 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 14 فلسطينياً خلال اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ومداهمتها للمنازل،كما تخلل ذلك إطلاق نار على الفلسطينيين مما أسفر عن استشهاد فلسطيني حاول منع قوات الاحتلال من اعتقال نجله، كما اعتقلت تلك القوات أربعة فلسطينيين من قلقيلية وبيت لحم.// انتهى //10:35ت م0037