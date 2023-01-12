إسلام آباد 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجديد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف شكره لجميع الدول والأطراف التي ساهمت في دعم المتضررين من الفيضانات الأخيرة في بلاده.واهتمت بالجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لاحتواء أزمة الأمن الغذائي والسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في باكستان.وأخبرت عن توجه رئيس الوزراء شهباز شريف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد باكستاني رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وتطرقت إلى تأثر النشاط العام في المناطق الشمالية من باكستان إثر هبوط درجات الحرارة دون الصفر، بعد تساقط الثلوج بكثافة.وعرجت صحف الخميس على متفرقات منها سقوط قتلى وجرحى جراء هجوم انتحاري وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابل، وتمديد طاجيكستان اتفاقية تصدير الكهرباء لأفغانستان حتى نهاية العام الجاري.// انتهى //10:39ت م0038