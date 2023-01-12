الرياض 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023 م واسعقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اجتماعاً مع معالي وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري نيكولا ستويانوف ومعالي وزير التنمية والابتكار البلغاري آلكسندر بوليف.وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنمية القطاعات الاقتصادية والتنموية بين البلدين و إنشاء اللجنة السعودية البلغارية المشتركة ، إضافة إلى آخر التطورات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //10:59ت م0040